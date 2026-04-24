Gli studenti puliscono il pianeta dei grandi

Gli studenti si sono impegnati in attività di pulizia ambientale, partendo dai propri istituti scolastici e arrivando a interventi sul territorio. Questa iniziativa mira a coinvolgere le giovani generazioni in azioni concrete per la tutela dell’ambiente, promuovendo un senso di responsabilità e partecipazione attiva. Le attività sono state organizzate con il supporto delle scuole e delle autorità locali, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura del pianeta.

Dai banchi di scuola fino a un’esperienza diretta sul territorio, per mettere in campo un impegno collettivo che coinvolga anche le nuove generazioni. Così lo scorso mercoledì gli alunni della scuola media di Castello di Serravalle si sono rimboccati le maniche e hanno celebrato la Giornata della Terra schierandosi in prima linea. Una volta indossate le pettorine gialle e muniti del materiale necessario, i ragazzi si sono infatti messi all’opera ripulendo alcuni tratti del Rio d’Orzo e raccogliendo i rifiuti nelle aree a ridosso del corso d’acqua. Un vero e proprio lavoro di squadra condiviso con i volontari di Strade Pulite e delle altre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti puliscono il pianeta dei grandi Notizie correlate Fontespina: studenti e volontari puliscono il mareVolontari e istituzioni si ritrovano a Fontespina per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un’iniziativa che trasforma la pulizia del litorale... 100 giorni alla Maturità, rifiuti al Campus dopo la festa: gli studenti puliscono tutto. Paolini: “Alla prossima li tassiamo”Pesaro, 11 marzo 2026 – Hanno preso scatoloni e sacchi della spazzatura, ripulendo in qualche ora il Campus scolastico dai tantissimi rifiuti,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gli studenti puliscono il pianeta dei grandi; Gli studenti dell’Istituto Mazzolari di Verolanuova puliscono il territorio con Legambiente; Lezione di ecologia in spiaggia: 60 studenti puliscono il litorale; Giornata della Terra 2026: gli studenti con Astea puliscono la spiaggia di Marcelli. Gli studenti puliscono il pianeta dei grandiDai banchi di scuola fino a un’esperienza diretta sul territorio, per mettere in campo un impegno collettivo che coinvolga anche le nuove generazioni. Così lo scorso mercoledì gli alunni della scuola ... ilrestodelcarlino.it Gli alunni dell’ITC Duca d’Aosta e della secondaria di primo grado Schweitzer protagonisti con Legambiente di Puliamo il mondoUna task force di giovanissimi sta trasformando la Circoscrizione 4 in una festa all’insegna dell’impegno per la natura, mentre i dati raccolti dai Reporter Urbani diventeranno un report per le isti ... torinoggi.it Giornata della Terra 2026: gli studenti con Astea puliscono la spiaggia di Marcelli | Cronache Ancona x.com Plogging a Caltagirone: 700 studenti puliscono la città Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/plogging-a-caltagirone-700-studenti-puliscono-la-citta - facebook.com facebook