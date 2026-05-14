Cosa: How Kids Roll, un’emozionante mostra immersiva che intreccia fotografia, poesia e opere filmiche per esplorare la quotidianità e l’immaginario dei bambini di Gaza.. Dove e Quando: A Palazzo Merulana (Via Merulana 121, Roma), dal 14 maggio al 28 giugno 2026.. Perché: Un’occasione profonda per guardare oltre la violenza dei conflitti e riflettere sulla dignità, la forza e la straordinaria resilienza dei più piccoli, veri protagonisti della costruzione di uno spazio di pace.. In un’epoca in cui i conflitti armati continuano a segnare tragicamente la vita di milioni di persone, lo sguardo dei più piccoli offre una prospettiva ineludibile e necessaria per comprendere le ferite del nostro presente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - How Kids Roll: Infanzia a Gaza in Mostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

How Kids Roll: l’infanzia a Gaza in mostraCosa: La mostra multimediale e fotografica How Kids Roll, un’indagine profonda e toccante sulle esperienze dei bambini di Gaza, a cura di Loris Lai e...

Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Argomenti più discussi: Roma, a Palazzo Merulana una mostra concentra lo sguardo sui bambini di Gaza e sull'infanzia sotto assedio; How Kids Roll, l’infanzia e la guerra a Gaza nelle foto di Melissa McClaren; How Kids Roll - Mostra - Roma - Palazzo Merulana; UNICEF * : A PALAZZO MERULANA LA MOSTRA SU INFANZIA E RESILIENZA A GAZA, UNO SGUARDO SULLA QUOTIDIANITÀ DEI BAMBINI SOTTO ASSEDIO.

How Kids RollOrari: Da mercoledì a venerdì: 12.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) Sabato e domenica: 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) Costo del biglietto: La mostra è visitabile con il biglietto ... arte.it