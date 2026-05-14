How Kids Roll | Infanzia a Gaza in Mostra
Cosa: How Kids Roll, un’emozionante mostra immersiva che intreccia fotografia, poesia e opere filmiche per esplorare la quotidianità e l’immaginario dei bambini di Gaza.. Dove e Quando: A Palazzo Merulana (Via Merulana 121, Roma), dal 14 maggio al 28 giugno 2026.. Perché: Un’occasione profonda per guardare oltre la violenza dei conflitti e riflettere sulla dignità, la forza e la straordinaria resilienza dei più piccoli, veri protagonisti della costruzione di uno spazio di pace.. In un’epoca in cui i conflitti armati continuano a segnare tragicamente la vita di milioni di persone, lo sguardo dei più piccoli offre una prospettiva ineludibile e necessaria per comprendere le ferite del nostro presente.🔗 Leggi su Ezrome.it
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Ci sono bambini che hanno imparato a riconoscere il suono delle bombe prima ancora delle parole. Bambini che hanno fame, che giocano tra le macerie, che portano negli occhi cose che un bambino non dovrebbe mai vedere. How Kids Roll nasce da qui. - Facebook facebook
How Kids RollOrari: Da mercoledì a venerdì: 12.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) Sabato e domenica: 10.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00) Costo del biglietto: La mostra è visitabile con il biglietto ... arte.it