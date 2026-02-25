UNICEF GAZA | lanciata iniziativa The Gaza We Want cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro

Coinvolti i bambini dai 5 ai 18 anni in tutte e cinque le province di Gaza: 1.603 bambini hanno compilato un questionario strutturato e almeno 11.000 bambini hanno partecipato a varie attività.. 25 febbraio 2026 – Negli ultimi due anni si è parlato incessantemente dei bambini di Gaza. Sono state riportate le loro morti e le loro ferite. È stata descritta la loro sofferenza. Ma ciò che è stato meno visibile è qualcosa di molto più semplice e incredibilmente importante: le loro voci. Ecco perché l’UNICEF ha lanciato l’iniziativa “ The Gaza We Want ” (La Gaza che vogliamo). “ The Gaza We Want “ raccoglie il punto di vista dei bambini sulla ripresa e la ricostruzione nella Striscia di Gaza, affrontando una questione fondamentale: cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Documentando le priorità e le opinioni dei bambini, l’iniziativa contribuisce a promuovere il recupero e la ricostruzione e la pianificazione delle politiche incentrate sui bambini, rafforzando al contempo l’importanza di una partecipazione significativa e continua dei bambini alle decisioni sul futuro di Gaza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

