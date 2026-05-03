How Kids Roll | l’infanzia a Gaza in mostra

Da ezrome.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata una mostra multimediale e fotografica che mette in luce le esperienze quotidiane dei bambini di Gaza. Curata da due professionisti del settore, l’esposizione raccoglie immagini e testimonianze che raccontano la loro vita in un’area segnate da conflitti e difficoltà. L’obiettivo è mostrare aspetti spesso poco visibili della loro infanzia, offrendo uno sguardo diretto sulla loro realtà.

Cosa: La mostra multimediale e fotografica How Kids Roll, un’indagine profonda e toccante sulle esperienze dei bambini di Gaza, a cura di Loris Lai e Joseph Lefevre.. Dove e Quando: A Roma, presso gli spazi espositivi di Palazzo Merulana (Via Merulana 121), aperta al pubblico da giovedì 14 maggio a domenica 28 giugno 2026.. Perché: Per confrontarsi con un racconto visivo intimo e privo di retorica, capace di restituire la dignità e la forza delle nuove generazioni costrette a crescere e sognare in un drammatico contesto di conflitto prolungato.. La città di Roma, da sempre crocevia di culture e palcoscenico naturale per le narrazioni sociali più urgenti, si prepara ad accogliere un evento espositivo di straordinaria rilevanza etica e artistica.🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - How Kids Roll: l’infanzia a Gaza in mostra

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Video Hearts of Gaza, l'arte dei bambini dal cuore di Gaza

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