Hotel in Italia | Minor Hotels cerca nuovi receptionist
Minor Hotels sta attualmente cercando nuovi receptionist in diverse città italiane. Le posizioni aperte riguardano strutture situate in località con afflusso turistico e commerciali. Le assunzioni sono rivolte a candidati con esperienza nel settore dell’ospitalità e capacità di gestire l’accoglienza clienti. Le mansioni quotidiane dei nuovi assunti includeranno attività di check-in e check-out, gestione delle prenotazioni e assistenza ai clienti durante il soggiorno. Le posizioni sono aperte a persone interessate a lavorare in ambienti dinamici e multiculturali.
? Domande chiave Quali città italiane vedranno l'apertura di queste nuove posizioni?. Come cambieranno le mansioni quotidiane del personale di front office?. Chi sono i profili professionali più ricercati per questo piano?. Perché questa espansione cambierà la gestione degli hotel in Italia?.? In Breve Rebranding 2024 unifica NH Hotels sotto il marchio globale Minor Hotels.. Assunzioni previste a Milano, Torino, Trieste, Venezia, Ravenna, Parma, Roma, Firenze, Lecce e Amalfi.. Il gruppo gestisce oltre 560 strutture in più di 55 Paesi mondiali.. Requisiti includono diploma o laurea e conoscenza avanzata della lingua inglese..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Far west nell'hotel, receptionist aggredito e minacce ai carabinieri: uomo fermato con il taser
Italia, piano Melia da 27 milioni: nuovi hotel tra Milano e SiciliaIl gruppo alberghiero spagnolo Melia Hotels International ha lanciato un piano di espansione in Italia che prevede investimenti per oltre 27 milioni...
Temi più discussi: Minor Hotels lancia un progetto residenziale di lusso in un nuovo grattacielo di Miami; Dal checkout al check-in: Klarna e Minor Hotels portano i pagamenti flessibili in Europa; Da checkout a check-in: Klarna e Minor Hotels portano i pagamenti flessibili in Europa; Dubai, chiude definitivamente l’Anantara World Islands Resort.
Living Corriere. . Il recente restyling per @tivolipresidentmilano, nuovo 5 stelle nel cuore di Milano del gruppo Minor Hotels, il dialogo della struttura con l’architettura milanese, i progetti futuri: durante la Design Week abbiamo intervistato l’architetto e interior d facebook
BIOTTI HOTELS DI BIOTTI GINO E C. - S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Minor vuole crescere nell’ospitalità in Italia. Presto l’hotel sulle AlpiUna conglomerata che nel mondo spazia dagli hotel ai ristoranti fino ai negozi. E che guarda con attenzione all’Italia per espandersi con nuovi hotel. Minor International, società con sede in ... ilsole24ore.com
Hotel Palace Portorož, in Slovenia, entra in Minor Hotel e riapre a marzoMinor Hotels, tra i principali gruppi alberghieri a livello mondiale, debutta in Croazia e Slovenia, firmando un accordo di gestione con MK Group. Dal 12 febbraio 2026, due nuove strutture collocate ... quotidiano.net