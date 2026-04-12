Il gruppo alberghiero spagnolo ha annunciato un investimento di 27 milioni di euro per la costruzione di nuovi hotel tra Milano e Sicilia. Il progetto prevede l'apertura di strutture ricettive nelle due aree, con obiettivi di crescita nel settore turistico. L'iniziativa riguarda diverse location e si inserisce in un piano di espansione più ampio del gruppo nel mercato italiano.

Il gruppo alberghiero spagnolo Melia Hotels International ha lanciato un piano di espansione in Italia che prevede investimenti per oltre 27 milioni di euro, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel mercato nazionale attraverso nuove aperture e una significativa creazione di posti di lavoro. La strategia si concentrerà su aree geografiche chiave come la Lombardia, il Veneto e, portando nuovi servizi ricettivi già a partire dal corso del 2026. Dalle Dolomiti ai centri siciliani: la geografia degli investimenti. La mappatura delle nuove strutture rivela una volontà di diversificazione tra turismo d’élite montano e accoglienza mediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia, piano Melia da 27 milioni: nuovi hotel tra Milano e Sicilia

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