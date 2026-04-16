Far west nell' hotel receptionist aggredito e minacce ai carabinieri | uomo fermato con il taser

Un episodio di violenza si è verificato in un hotel della zona, con un uomo di 27 anni che ha aggredito un receptionist e poi ha rivolto minacce ai carabinieri intervenuti. I militari hanno deciso di fermarlo usando anche un taser, e alla fine lo hanno arrestato con l'accusa di aver opposto resistenza e commesso danneggiamenti. Le scene sono state descritte come abbastanza caotiche e intense.

Scene da panico dentro all'albergo. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna hanno arrestato uno straniero 27enne con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Il tutto al termine di un intervento ad alta tensione che ha implicato l'utilizzo del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Piedimonte San Germano. Tentano il colpo a scuola, bloccati da Carabinieri e Polizia di Stato. Uno dei due fermato con il taserPIEDIMONTE SAN GERMANO – Colpo sventato nella notte del 6 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Don Minzoni”. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Nuove regole per le Recensioni online, finisce l’era del Far West: cosa cambia davvero per ristoranti e hotel; Torino, 1906: quando arrivò Buffalo Bill con il suo incredibile show e la città impazzì per il Far West; Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loro; Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde Conte. Far west sul lungomare di Napoli, due rapinatori sparano nella hall dell'Hotel ExcelsiorViolenta rapina ai danni di un turista all'interno della hall dell'Hotel Excelsior, sul lungomare di Napoli. Due rapinatori sono arrivati a bordo di uno scooter all'esterno dell'albergo con il volto ... rainews.it Oltre il far west digitale: l'Europa vara lo scudo tecnologico per la tutela dei minori x.com Far west nel campo rom di via dei Gordiani. Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie, investiti donna e poliziotto Fiamme e fuoco nella baraccopoli, cento gli evacuati. I presunti autori del rogo provano la fuga, vengono accerchiati e rischiano il linciaggio - facebook.com facebook