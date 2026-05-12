Garlasco e la revisione della condanna di Stasi la pg di Milano | Una questione complicata

La corte d'assise ha confermato la condanna definitiva a 16 anni di reclusione per Alberto Stasi, ritenuto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. La vicenda giudiziaria ha visto diversi passaggi, con la revisione della sentenza che si è concentrata sui dettagli della posizione di Stasi. La procura generale di Milano ha definito la situazione come una questione complessa, evidenziando le difficoltà nel processo.

(Adnkronos) – Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Ora però, alla luce dell'avviso di conclusione delle indagini della procura di Pavia ad Andrea Sempio, potrebbe venire valutata una revisione nei suoi confronti, istanza che potrebbe procedere, in linea teorica, "parallelamente" al processo Sempio. Al momento però la difesa di Stasi non ha presentato nessuna richiesta di revisione. "Abbiamo ricevuto una memoria di cento pagine dalla Procura di Pavia, stiamo cominciando a studiare e analizzare. È una questione delicata, complicata, difficile". Lo afferma la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni sul sollecito ricevuto dai pm pavese di valutare l'eventuale revisione di Alberto Stasi.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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