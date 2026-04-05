Domenica 5 aprile è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata della terza stagione di

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna è andata in onda domenica 5 aprile su Canale 5, con la presenza di Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman. Il programma sarà disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma Infinity dopo la trasmissione televisiva. L’episodio del pomeriggio ha mostrato Fazilet che contatta telefonicamente una conoscente per parlare di Arda, definendolo un bambino prodigio e chiedendo l’inserimento in un programma speciale di studi. Nel frattempo, il personaggio di Cem si reca a prendere Bahar per accompagnarla a una serata benefica. Doppio binario narrativo: studio e solidarietà. La trama si sviluppa su due fronti distinti che riflettono le priorità dei personaggi principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La forza di una donna: Arda genio e la serata benefica di Cem

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