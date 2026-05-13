Horizons Solidaires si fa conoscere

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Horizons Solidaires si presenta al pubblico, annunciando ufficialmente la propria presenza. L’organizzazione, attiva in vari settori, ha deciso di comunicare la propria identità e le iniziative in corso. La fase di divulgazione si svolge attraverso diversi canali, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e condividere le proprie attività. L’annuncio segna un passo importante per l’organizzazione nel momento in cui intende consolidare il proprio ruolo nel territorio.

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Il momento è arrivato e con lo stesso spirito che anima – davvero – ogni attività nella quale si impegna, Razize Adjiyo (nella foto), radici del Togo, ma sondriese da ben 25 dei suoi 32 anni è pronto a presentare ufficialmente Horizons Solidaires, l’ ong (organizzazione non governativa) che ha fondato e presiede. L’appuntamento è per le 21 di venerdì 15 alla sala Corsi della Croce Rossa Italiana (di cui Razize è volontario) per una serata che sarà, a un tempo, di presentazione dell’associazione, ma pure di restituzione di ciò che sinora Horizons Solidaires è riuscita a concretizzare per le vedove e i bambini del Togo, destinatari degli sforzi (ormai decennali) messi in campo da Razize.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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