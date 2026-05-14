Hongqi il debutto in Italia delle auto volute da Mao

In Italia è iniziata l'importazione delle auto del marchio cinese Hongqi, attraverso la collaborazione con Emc. Il brand è stato fondato nel 1958 su iniziativa del presidente cinese con l’obiettivo di produrre limousine di stato. I primi modelli sono stati ora resi disponibili nel mercato italiano, segnando il debutto ufficiale del marchio nel paese. La collaborazione tra le due aziende ha portato alla distribuzione di questi veicoli nel nostro territorio.

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Hongqi, il marchio di lusso del gruppo cinese Faw, è pronta a debuttare sul mercato italiano, grazie a un accordo di distribuzione esclusiva con Emc Auto, realtà già attiva nell’importazione di brand dell’industria automobilistica cinese. L’azienda bresciana ha sottoscritto l’intesa per la vendita di due modelli che verranno presentati - per la prima volta al pubblico - durante l’Automotive Dealer Day, in programma dal 19 al 21 maggio 2026 a Verona. Lì si capirà anche la strategia italiana di Hongqi, in piena crescita: il 2025, ottavo anno consecutivo di aumento delle vendite, si è chiuso con 460.063 unità consegnate, con un incremento di quasi il 12%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hongqi, il debutto in Italia delle auto volute da Mao ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Francesca Albanese salvata dal tribunale Usa: sospese le sanzioni volute da TrumpIl giudice distrettuale Richard Leon ha emesso un’ordinanza di sospensione delle sanzioni pecuniarie e restrittive imposte dall'amministrazione Trump... Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2 travolge il Box Office: debutto da record e l’Italia brilla con numeri incredibili Temi più discussi: Hongqi arriva in Italia grazie a EMC Auto: debutto del marchio luxury cinese | Quattroruote.it; Hongqi sbarca in Italia: accordo strategico con EMC Auto per il debutto del marchio di lusso cinese; Hongqi sbarca in Italia con due modelli iconici; Hongqi in Italia con EMC Auto: SUV e berline elettriche cinesi. Hongqi in Italia con EMC Auto: SUV e berline elettriche cinesiHongqi debutta in Italia con EMC Auto: arrivano SUV e berline elettriche cinesi premium per sfidare i marchi europei. newsauto.it Hongqi, il debutto in Italia delle auto volute da MaoCon Emc inizia l'importazione dei nuovi modelli del brand cinese, creato nel 1958 dal presidente cinese per costruire le limousine di Stato. In programma ben 15 modelli elettrici e ibridi entro il 202 ... msn.com