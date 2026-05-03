Il ritorno di Miranda Priestly ha scosso le fondamenta del botteghino mondiale. Il diavolo veste Prada 2 ha debuttato con un incasso di 77 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando le previsioni iniziali e segnando un momento storico: è la prima volta che un film con un target prevalentemente femminile guida il primo weekend della stagione estiva, storicamente dominato dai cinecomic. A confermare questi numeri è stato un articolo di Deadline. A livello globale, il sequel interpretato da Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt ha rastrellato ben 233.6 milioni di dollari, diventando il secondo miglior debutto dell’anno dietro solo al film di Super Mario Galaxy.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il diavolo veste Prada 2 travolge il Box Office: debutto da record e l’Italia brilla con numeri incredibili

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 Trailer Ufficiale Italiano (2026) Meryl Streep | Al Cinema

Notizie correlate

Il Diavolo veste Prada 2 vola al box office, l’incasso supera anche il record del film BarbieIl Diavolo veste Prada 2 sbanca al box office in soli due giorni dall'arrivo in sala.

Box office, esordio boom per ‘Il Diavolo Veste Prada 2’(Adnkronos) – Esordio boom nelle sale italiane per 'Il Diavolo Veste Prada 2', che nel primo giorno di programmazione ha totalizzato 2.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2 sfila in vetta al box office: quasi 3 milioni in un giorno, supera Barbie; Il diavolo veste Prada 2 vola oltre i 5 milioni – Il box office di giovedì 30 aprile; Straordinario Il Diavolo Veste Prada 2, 10 milioni entro la fine del weekend; Il Diavolo veste Prada 2, previsti numeri molto alti al boxoffice del primo weekend.

'Il Diavolo Veste Prada 2' vola al box office: oltre 8 milioni in tre giorni'Il Diavolo Veste Prada 2' trionfa in Italia: oltre 8 milioni di euro e un milione di spettatori in tre giorni ... it.blastingnews.com

Il diavolo veste Prada 2 domina il box office italiano con recordIl diavolo veste Prada 2 domina il box office italiano 2026 Il sequel Il diavolo veste Prada 2, con Meryl Streep e Anne Hathaway, ha debuttato nelle s ... assodigitale.it

Miranda Priestly è tornata, e l'Italia le ha riservato un'accoglienza che nemmeno lei avrebbe osato pretendere. Il Diavolo veste Prada 2 entra nelle sale il 29 aprile e nel giro di settantadue ore trasforma il box office nazionale in qualcosa che non si vedeva da t - facebook.com facebook

“Il diavolo veste Prada 2” sfila in vetta al box office: quasi 3 milioni in un giorno, supera Barbie x.com