Nella zona privata di Próspera, situata in Honduras, sono stati individuati due figure note nel settore tecnologico e finanziario. Si tratta di un imprenditore e di un dirigente di rilievo internazionale coinvolti in attività legate alla regione. La presenza di queste personalità è stata segnalata in relazione a un progetto chiamato Hondurasgate, e le dichiarazioni pubbliche di uno dei protagonisti hanno espresso desideri di successo e di influenze politiche. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione mediatica.

«Possa l’esperimento Próspera prevalere, possa il bene comune essere salvato e possa la sinistra globale essere condannata dalla mano benevola del Presidente Trump! ». A scrivere queste parole è lo stratega politico Roger Stone, figura molto vicina al tycoon. Come riportato in un precedente articolo qui su InsideOver, è stato proprio Stone a svolgere l’intensa attività di lobbying che ha portato alla liberazione dell’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato negli Stati Uniti per narcotraffico e poi graziato, con l’obiettivo di farne una figura che potesse tutelare gli interessi statunitensi nell’area, secondo quanto emerso dagli audio dell’ Hondurasgate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Hondurasgate, dietro la città privata Próspera spuntano i soliti noti, Peter Thiel e Sam Altman

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