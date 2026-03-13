Peter Thiel, imprenditore e investitore nel settore tecnologico, ha attirato l’attenzione per un approfondimento sul simbolismo dell’Anticristo. Nei suoi interventi, ha analizzato le rappresentazioni e le interpretazioni di questa figura in relazione a temi di potere e rivoluzione culturale. Le sue parole si inseriscono in un dibattito più ampio sul significato di simboli antichi rivisitati nel contesto contemporaneo.

Capita, nelle epoche di confusione, che alcune idee antiche riappaiano, in veste rinnovata e a dispetto di chi le vorrebbe sepolte. È questo il caso del neoguelfismo italiano. L'Associazione culturale Vincenzo Gioberti ha colto l'opportunità di organizzare una serie di quattro lezioni con Peter Thiel. Con l'eccezione di pochi interlocutori attenti, come l'illustre testata che ci ospita, molti osservatori sono rimasti intrappolati in quella logica ridicola per cui è nero tutto ciò che non è arcobaleno; si sono auto-confinati in narrazioni ideologiche o false - quelle che sono circolate sull'Angelicum, su un intervento del Papa, su presunti giri d'affari loschi, sul perdurare dei nostri rapporti con la Vannacci-sfera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Peter Thiel, le lezioni del tecno-guru americano: cosa c'è dietro il simbolismo dell'Anticristo

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