A Roma, si è svolto di recente un ciclo di conferenze di Peter Thiel, cofondatore di PayPal e Palantir. Tra i temi trattati c’è il suo progetto di città galleggianti e indipendenti, considerato uno dei più ambiziosi e futuristici della sua carriera. Sebbene meno menzionato rispetto ad altre iniziative, il progetto ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori.

Se ne parla poco ma forse è il più audace e futuristico progetto di Peter Thiel, il visionario cofondatore di PayPal e Palantir che in questi giorni ha svolto a Roma il suo discusso ciclo di conferenze. Un piano che prevede città galleggianti in acque internazionali, ipertecnologiche e autosufficienti, al di fuori delle autorità statali. Siamo oltre il sovranismo, siamo nel campo delle micronazioni che finora, basti guardare alla storia tumultuosa dell'Isola delle rose, non hanno mai goduto della spinta dei capitani hi-tech più arditi e danarosi. Il progetto in questione è quello portato avanti dal Seasteading Institute, e se ne parla poco anche perché lo stesso Thiel, che ne è cofondatore e primo donatore, ne ha trattato pubblicamente in pochissime occasioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Città galleggianti e indipendenti: il progetto più audace di Peter Thiel

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