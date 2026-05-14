Nuovi audio provenienti dall’Honduras rivelano dettagli su un presunto accordo tra Hernández e altri soggetti per colpire leader di Messico e Colombia. Le registrazioni sollevano domande su chi abbia finanziato l’operazione e sul coinvolgimento di fondi israeliani nella liberazione di un narcotrafficante honduregno. Le conversazioni indicano un collegamento tra i finanziamenti e le azioni contro i leader regionali.

? Domande chiave Chi ha finanziato l'operazione per colpire i leader di Messico e Colombia?. Come sono collegati i fondi israeliani alla liberazione del narcotrafficante Hernández?. Perché i media italiani ignorano le prove forensi su questi audio?. Quale ruolo ha avuto lo stratega di Trump nella campagna elettorale?.? In Breve Hernandez chiede 150.000 dollari per finanziare unità digitali contro Petro e Sheinbaum.. Milei avrebbe stanziato 350.000 dollari secondo le intercettazioni analizzate con Phonexia Voice Inspector.. Brad Parscale e lo studio Numen hanno gestito la campagna di Nasry Asfura.. Il budget hasbara israeliano per il 2026 ammonta a 730 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Honduras, audio rivelano: Hernández e l’accordo per colpire i leader

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