Rissa con i maranza per la cassa audio cambia tutto | ecco cosa rivelano le telecamere

Le autorità stanno indagando su un episodio di violenza avvenuto sul Lago di Garda, coinvolgendo tre uomini e alcuni minorenni di seconda generazione. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le fasi della rissa, che sarebbe nata da una discussione per una cassa audio. Le forze dell’ordine stanno analizzando i video e raccogliendo testimonianze per chiarire i fatti. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Le indagini sull’ aggressione sul Lago di Garda, che ha visto coinvolti 3 padri e un gruppetto di minori di seconda generazione sono in corso e ci sarebbero delle novità, come riportato da Brescia Today. Se all’inizio sembrava che i tre uomini fossero stati aggrediti con la logica del branco, ora forse si sta aprendo uno scenario diverso, che ha presupposti completamente diversi rispetto a quelli inizialmente presentati. Una delle certezze, infatti, è che non ci sia stato nessun furto: pare che la cassa acustica della 14enne, che avrebbe dato il via non sia mai stata rubata da uno dei minori ma che lo stesso sia, in realtà, il fidanzatino della ragazzina, che gliel’avrebbe prestata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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