Stasera, giovedì 5 marzo 2026, su Italia 1 viene trasmesso Mission Impossible – Fallout, il sesto film della serie d’azione con Tom Cruise. Il film segue le avventure dell’agente Ethan Hunt, impegnato in una missione che coinvolge una minaccia nucleare e un complesso gioco di spie. La pellicola combina scene di alta tensione con sequenze di azione spettacolari, portando sullo schermo un cast consolidato e una trama ricca di colpi di scena.

Mission Impossible – Fallout: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, giovedì 5 marzo 2026, su Italia 1 va in onda Mission Impossible – Fallout, il sesto film dell’appassionante saga d’azione con protagonista Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ethan Hunt guida ancora una volta la sua squadra IMF in una nuova avventura. La storia prende vita due anni dopo il precedente film e, dalle ceneri del Sindacato, nasce una nuova organizzazione criminale, che passa per il nome de Gli Apostoli. Il loro obiettivo è mettere le mani su un nucleo di plutonio ed è qui che entra in campo Ethan Hunt con la sua squadra. 🔗 Leggi su Tpi.it

Mission Impossible – Fallout: tutto quello che c'è da sapere sul film

