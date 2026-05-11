Accoltellato in corso Como a Milano per 50 euro la lettera del 22enne | Ho quasi perso le gambe ma non odio

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato in corso Como a Milano per una somma di 50 euro. Nel suo messaggio, il ragazzo racconta che l'aggressione è avvenuta sei mesi fa e che, a causa delle ferite, ha rischiato di perdere le gambe. Nonostante le conseguenze subite, afferma di non provare odio verso chi lo ha colpito.

"A volte ancora sento la coltellata. Sei mesi fa sono stato accoltellato e ho quasi perso me stesso e l'uso delle gambe. Ai responsabili dico: non siete perduti": la lettera di Davide, aggredito da 5 ragazzi in zona corso Como a Milano per 50 euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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