Lo scrittore Carlo Lucarelli ha parlato della sua fobia per i grossi crostacei, come aragoste e granchi di grandi dimensioni. Ha spiegato che, quando mangia spaghetti allo scoglio, preferisce che gli togliamo il granchio prima di iniziare. Durante un’intervista, ha anche commentato la rappresentazione della cronaca nera in televisione, attribuendola ai limiti degli scrittori. La sua paura personale riguarda principalmente i crostacei di grandi dimensioni.

Di cosa ha paura, lui che la paura la sa raccontare? “Ho la fobia dei grossi crostacei, delle aragoste, dei granchi molto grossi: se prendo gli spaghetti allo scoglio, ad esempio, chiedo che mi tolgano il granchio davanti”. Così Carlo Lucarelli a Kong, il programma di Fabio Volo in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì. Lo scrittore e conduttore ha raccontato alcuni aneddoti legati al tema della puntata che era, appunto, la paura. “Avevo paura del buio, come tanti- – ha raccontato tornando a quando era bambino – Volevo vedere Frankestein alla tv, mi disse di andare a letto e che mi avrebbe letto una favola. Poi raccontò ‘Hansel e Gretel’ a me e mio fratello, fu molto peggio: lui era sotto il lenzuolo e io credevo fossi morto, me la sogno ancora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho la fobia dei grossi crostacei: se prendo gli spaghetti allo scoglio, faccio togliere il granchio. La cronaca nera in tv? Il problema siamo noi scrittori…”: parla Carlo Lucarelli

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Si parla di: Carlo Lucarelli: La mia fobia? I grossi crostacei. Cronaca nera è diventata intrattenimento, piace il giallo: i romanzi però hanno ritmo e la realtà no, situazione sta sfuggendo di mano; Carlo Lucarelli: Non sono in tv perché non mi hanno più chiamato. Il ritorno di Coliandro? Le storie sono scritte.