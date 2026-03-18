Herbert Ballerina, comico e attore, ha dichiarato che bisogna ridere di tutto e ha affermato di non sapere se parteciperà a Sanremo 2027, aggiungendo che dipenderà dalla volontà di Stefano. Attualmente, è tornato a teatro con il suo primo spettacolo, intitolato Come una catapulta, e ha una presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, tra cui Bar Stella, Stasera tutto è possibile e Affari tuoi.

Questa intervista a Herbert Ballerina è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Dunque, nessuno la chiama più Luigi? «La mia fidanzata, mia madre che in realtà preferisce Gigi o “tesoro”. È da lei che ho ereditato la vena comica». È figlio unico? «No, ho una sorella minore, che è chirurgo toracico a Londra: questo per farle capire la differenza tra noi». Quando ha scoperto di avere la vena comica? «Ho sentito presto il bisogno di far ridere gli altri. Fin da piccolo sono stato attratto dalla scuola napoletana. Papà un giorno mi ha portato a casa l’intera “compilation” delle videocassette di Eduardo De Filippo: me ne sono innamorato all’istante, e ogni Natale e Pasqua costringevo i parenti ad assistere alle mie recite infinite». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Herbert Ballerina: «Bisogna ridere di tutto. Alla fine se la prendono con i comici, ma non siamo noi a creare il problema. Sanremo 2027? Giuro che non lo so. Se accadrà, è perché Stefano mi vorrà»

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