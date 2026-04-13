Dopo la partita al Breda, il campo si è trasformato in un teatro di tensione e scontri tra le squadre e il personale tecnico. Lucarelli non ha rilasciato dichiarazioni, mentre Biagi ha espresso amarezza, affermando che non sono più loro a decidere il risultato. Il fischio finale ha scatenato un parapiglia che ha coinvolto giocatori, staff e altri presenti in campo, rendendo il finale della gara molto acceso.

Quello andato in scena al Breda è stato un finale di gara di rabbia e nervosismo. Subito dopo il fischio finale si è generato un parapiglia in mezzo al campo con entrambe le squadre, e i rispettivi staff tecnici e non solo, protagonisti. Cosa sia successo di preciso, oltre alle espulsioni di Pedone e Sorbello, è difficile capirlo. Ciò che è certo è che l’amarezza per lo 0-0 ha portato Lucarelli a non parlare ai microfoni nel post-partita. Al suo posto, in casa arancione, è intervenuto Simone Biagi. "Quando non vinci c’è sempre del nervosismo - ha spiegato il centrocampista - e nello specifico eravamo infastiditi perché la Pro Sesto ha perso parecchio tempo nel finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Lucarelli non parla. L’amarezza di Biagi: "Non siamo più noi artefici del destino»

Leggi anche: Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli»

“Ho imparato a tacere, noi artisti non siamo più liberi neppure di esprimerci. Non esco più da sola dopo le 18. Noi donne viviamo in un momento difficile”: parla Donatella RettoreLa cantante si racconta a “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini: "Sono un'antidiva" Donatella Rettore è stata ospite, ieri 8 febbraio, a...