Ho avuto un flirt con Olly una sola notte | Belen spiazza tutti in un locale a Milano Il retroscena e l' incontro notturno

Durante una serata in un locale di Milano, una celebrità ha raccontato di aver avuto un breve flirt con un’altra persona durante una sola notte. La conversazione è avvenuta tra un cocktail e l’altro, in un lunedì sera. La confessione, fatta in modo spontaneo, ha attirato l’attenzione e si è rapidamente diffusa come notizia tra gli ambienti dello spettacolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui