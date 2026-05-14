Ho avuto un flirt con Olly una sola notte | Belen spiazza tutti in un locale a Milano Il retroscena e l' incontro notturno

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata in un locale di Milano, una celebrità ha raccontato di aver avuto un breve flirt con un’altra persona durante una sola notte. La conversazione è avvenuta tra un cocktail e l’altro, in un lunedì sera. La confessione, fatta in modo spontaneo, ha attirato l’attenzione e si è rapidamente diffusa come notizia tra gli ambienti dello spettacolo.

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Una confessione inaspettata, nata per caso tra un cocktail e l’altro in un lunedì sera milanese. Eppure di una portata tale da diventare la notizia del giorno, almeno nel mondo delle celebrità. Protagonista è Belen Rodriguez, che torna a far parlare di sé e, questa volta, lo fa ammettendo un.🔗 Leggi su Today.it

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