Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen | Una gran cavolata ho passato un periodo molto solo

Vittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. "Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo", ha raccontato l'ex inviato di Striscia la Notizia. Il gossip era nato dopo il Festival di Sanremo, ma pare che non ci fosse nulla di fondato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, flirt in corso? Nasce una nuova coppia!Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti avvistati insieme durante il Festival di Sanremo: sintonia evidente e rumors su un possibile flirt.

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Si parla di: Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen Rodriguez: Gran cavolata; Vittorio Brumotti si confessa: dai voti a destra, alle storie con showgirl e la fake news su Belen.

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