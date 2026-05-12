Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen | Una gran cavolata ho passato un periodo molto solo
Vittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. "Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo", ha raccontato l'ex inviato di Striscia la Notizia. Il gossip era nato dopo il Festival di Sanremo, ma pare che non ci fosse nulla di fondato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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