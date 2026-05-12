Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen | Una gran cavolata ho passato un periodo molto solo

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Vittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. "Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo", ha raccontato l'ex inviato di Striscia la Notizia. Il gossip era nato dopo il Festival di Sanremo, ma pare che non ci fosse nulla di fondato.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, flirt in corso? Nasce una nuova coppia!Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti avvistati insieme durante il Festival di Sanremo: sintonia evidente e rumors su un possibile flirt.

Leggi anche: Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Brumotti, l’indiscrezione: “A Sanremo c’era molta sintonia”

Si parla di: Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen Rodriguez: Gran cavolata; Vittorio Brumotti si confessa: dai voti a destra, alle storie con showgirl e la fake news su Belen.

vittorio brumotti vittorio brumotti smentisce ilVittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen: Una gran cavolata, ho passato un periodo molto soloVittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo, ha raccontato l’ex inviato di Striscia la Notizia. Il gossip era nato dopo il ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web