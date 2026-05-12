Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen Rodriguez | Una gran cavolata

"Ho passato un periodo molto solo" racconta Vittorio Brumotti in un'intervista. L'ex inviato di Striscia la Notizia smentisce senza troppi giri di parole il presunto flirt con Belen Rodriguez Si parlava di “un’intesa oltre la semplice amicizia” traBelen Rodriguez e Vittorio Brumottima oggi sembra proprio che queste voci non corrispondano alla verità. Asmentire il presunto flirt con la showgirl è stato proprio il diretto interessato, ex inviato diStriscia La Notizia.Qualche mese fa stataDeianira Marzano aveva lanciato l’indiscrezione sui social dove aveva raccontato della frequentazione tra Belen e il biker. Le voci iniziano a...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen: Una gran cavolata, ho passato un periodo molto soloVittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo, ha raccontato l'ex inviato ... fanpage.it