Oak Park And River Forest High School il concerto con gli studenti a Piazzola

Domenica 29 marzo, presso Villa Contarini, si è svolto un concerto con gli studenti dell'Oak Park And River Forest High School. L'evento ha visto la partecipazione degli studenti alla manifestazione musicale organizzata dalla Fondazione G. Il concerto ha coinvolto un pubblico di presenti e ha rappresentato un momento di incontro tra giovani musicisti e spettatori.

Domenica 29 marzoVilla Contarini - Fondazione G.E. GhirardiPiazzola sul Brenta (Padova) Ingresso gratuito senza prenotazioneAccoglienza dalle ore 20.15Concerto alle ore 20.30 Direttore: Anthony SvejdaIl corso "Oak Park and River Forest High School Band" è composto da studenti selezionati da tre dei cinque ensemble curriculari dell'Istitutp: la Symphonic Band, la Wind Symphony e il Wind Ensemble. Questi gruppi si concentrano sullo studio e l'esecuzione di un repertorio che rappresenta un'ampia gamma di stili musicali e periodi storici.