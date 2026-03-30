Un minorenne è stato arrestato dall’Antiterrorismo nel centro Italia. Le autorità hanno ricostruito che il giovane, di 17 anni, aveva manifestato intenzioni di compiere un atto simile alla strage della Columbine High School, avvenuta il 20 aprile 1999 negli Stati Uniti. In quell’occasione, due studenti di 18 e 17 anni entrarono armati nella scuola di Littleton, provocando numerose vittime.

Nel giro di un’ora Harris e Klebold uccisero a colpi d’arma da fuoco dodici compagni di scuola e un insegnante, ferirono altre decine di persone e poi si tolsero la vita. È ricordata come una delle peggiori stragi in un’istituto degli Stati Uniti. (ANSA FOTO) – Notizie.com Ventisette anni dopo i fatti della Columbine High School, in Italia, il Ros dei carabinieri ha scoperto che un 17enne di Pescara, domiciliato nella provincia di Perugia, stava progettando un attentato in una scuola ricalcando le orme di Eric Harris e Dylan Klebold. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Dalla strage degli Usa al centro Italia: chi è il 17enne arrestato dall’Antiterrorismo che voleva emulare i killer della Columbine High School

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