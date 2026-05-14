Nel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un aumento degli utili, nonostante una diminuzione dei ricavi. Sono stati annunciati importanti investimenti, tra cui alcuni di grande scala, che riguardano diversi settori di attività. La società ha comunicato strategie per tutelare i profitti in un contesto di ricavi in calo, senza fornire dettagli specifici sulle modalità adottate. I dati sono stati diffusi attraverso comunicati ufficiali e relazioni finanziarie.

? Punti chiave Come farà Hera a proteggere i profitti dal calo dei ricavi?. Perché i ricavi sono scesi nonostante l'utile sia in crescita?. Quali nuove società ha acquisito il gruppo per espandersi?. Quanto riceverà ogni azionista con il prossimo dividendo di giugno?.? In Breve Investimenti operativi lordi cresciuti del 24,1% a 237,7 milioni di euro.. Acquisizioni totali di Ambiente Energia e STA con quota Sea all'83%.. Ricavi a 3,5 miliardi di euro per calo prezzi commodity e volumi Consip.. Dividendo previsto a giugno di 16 centesimi per azione (+6,7%)..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hera: utili in crescita e maxi investimenti nel primo trimestre 2026

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