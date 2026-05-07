Nel primo trimestre dell’anno, Poste Italiane ha registrato un aumento dell’utile netto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con ricavi che hanno raggiunto i livelli più alti mai ottenuti. I risultati finanziari del gruppo mostrano una crescita rispetto ai periodi precedenti, confermando una tendenza positiva nei primi tre mesi dell’anno. Questi dati sono stati comunicati dall’azienda senza ulteriori dettagli sui motivi di questa performance.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aumento dell’utile netto nei primi tre mesi dell’anno. Il gruppo Poste Italiane ha archiviato il primo trimestre dell’anno con risultati finanziari in crescita. L’utile netto ha raggiunto quota 617 milioni di euro, registrando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ricavi record per il gruppo. Secondo quanto comunicato dalla società, anche i ricavi hanno segnato un forte aumento, arrivando a 3,5 miliardi di euro, con una crescita dell’ 8%. L’azienda ha definito il dato come un livello “record” per il periodo considerato. Migliora anche la redditività operativa. In aumento anche la redditività del gruppo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Poste Italiane, utili in crescita nel primo trimestre: ricavi ai massimi storici

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