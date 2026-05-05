Nel primo trimestre del 2026, UniCredit ha registrato i risultati più elevati di sempre, rafforzando la propria posizione nel settore bancario. La banca ha anche aggiornato al rialzo le previsioni per il 2026, indicando un ritmo di crescita che prosegue da più di cinque anni. Questi dati evidenziano una fase di espansione sostenuta e risultati finanziari in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il primo trimestre 2026 conferma la traiettoria di crescita di UniCredit, che archivia il miglior risultato della sua storia recente e consolida un ciclo di espansione ormai lungo oltre cinque anni. La banca guidata da Andrea Orcel registra numeri sopra le attese, rafforzando ulteriormente la fiducia sugli obiettivi futuri. Utile record e redditività ai vertici. L’utile netto si attesta a 3,2 miliardi di euro, in crescita del 16% su base annua. A trainare il risultato è una redditività in ulteriore miglioramento, con un RoTE al 26% (+2,7 punti percentuali) e un utile per azione pari a 2,15 euro (+19,7%). Si tratta del 21° trimestre consecutivo di crescita redditizia, un dato che evidenzia la continuità della performance.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Unicredit accelera nel primo trimestre: utili record e guidance 2026 al rialzo

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