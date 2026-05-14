Con l’assenza di Lucumi per squalifica contro l’Atalanta, la difesa si trova a dover affrontare una situazione inedita, senza uno dei pilastri titolari. Helland continua a mostrare segnali di crescita, mentre Heggem cerca di ritrovare stabilità e sicurezza nel reparto difensivo. La partita al Gewiss Stadium si presenta come un banco di prova importante per testare le nuove soluzioni e le alternative disponibili in assenza del difensore colombiano.

L’assenza di Lucumi per squalifica con l’ Atalanta porta in una direzione obbligata: al Gewiss Stadium prove tecniche di difesa del futuro. E’ un tema che Italiano o chi per lui a luglio dovrà affrontare sul campo di Valles dal momento che, salvo colpi di scena difficili anche solo da immaginare, Lucumi la prossima stagione non vestirà la maglia del Bologna. La centralità del colombiano nell’economia del gioco rossoblù è inutile ricordarla: basti dire che in campionato Lucumi ha giocato da titolare 12 delle ultime 13 partite (solo con la Lazio il 22 marzo si è accomodato in panchina ed è entrato nell’ultimo quarto d’ora). Lucumi non c’era nemmeno a Birmingham il 16 aprile nella notte in cui è arrivata l’imbarcata (0-4) dell’Aston Villa quaando è finita l’avventura dei rossoblù in Europa League.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Helland è in crescita, heggem deve ritrovare certezze e sicurezza. Senza Lucumi ora la difesa parla norvegese

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