Lucumi squalificato una difesa in cerca di equilibri Heggem Casale e Vitik | in gioco anche un po’ di futuro

Durante la prossima partita a Birmingham, la difesa sarà priva di Jhon Lucumi, che sarà squalificato. La squadra sta cercando di trovare nuove soluzioni per coprire questa assenza, coinvolgendo anche Heggem, Casale e Vitik. La situazione mette in discussione le scelte future nel reparto difensivo, con l’attenzione rivolta alle alternative disponibili. La decisione influisce sulla formazione e sulle strategie in vista delle prossime gare.