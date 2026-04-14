Lucumi squalificato una difesa in cerca di equilibri Heggem Casale e Vitik | in gioco anche un po’ di futuro
Durante la prossima partita a Birmingham, la difesa sarà priva di Jhon Lucumi, che sarà squalificato. La squadra sta cercando di trovare nuove soluzioni per coprire questa assenza, coinvolgendo anche Heggem, Casale e Vitik. La situazione mette in discussione le scelte future nel reparto difensivo, con l’attenzione rivolta alle alternative disponibili. La decisione influisce sulla formazione e sulle strategie in vista delle prossime gare.
C’è una difesa da rivedere: prove di un futuro senza Jhon Lucumi. Il leader della difesa sarà squalificato a Birmingham. E in quanto fuori lista non ci sarà neppure Helland, secondo acquisto più oneroso della storia dei mercati di gennaio del Bologna, ma escluso da Italiano dalla lista Uefa e che fin qui ha avuto 10 minuti in tutto. Si riparte da Vitik, acquistato in estate per 11 milioni più 2 di bonus, da Heggem arrivato per 8 dalla Championship e chiamato a dimenticare l’erroraccio che è costato lo 0-2 nel match di andata, firmato da Watkins. Il tutto dopo una palla persa dal norvegese, pressato da Buendia su un appoggio non proprio preciso di Miranda.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il difensore ceco, in tribuna, sorride nello spareggio con la Danimarca. Qualificati anche Heggem, Lucumi, Freuler, Moro e Ferguson. Vitik, che rivincita su Hojlund: vola ai MondialiBologna e niente più: per i calciatori che vestono rossoblù addio sogno mondiali con annesse potenziali motivazioni suppletive per il finale di...
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