La stagione di Martin Vitik si è conclusa definitivamente, segnando la fine di un percorso complicato per il giocatore. Nel frattempo, il difensore Heggem e Helland si preparano per il prossimo ballottaggio in vista della partita, mentre ci sono ancora incertezze sui ruoli degli esterni. Per quanto riguarda il reparto portieri, il ceco rimane fuori due settimane, lasciando spazio a possibili cambiamenti tra i pali.

Partiamo da una notizia che non è una tegola: la stagione rossoblù di Martin Vitik si può dire definitivamente chiusa. La distorsione alla caviglia sinistra rimediata nei giorni scorsi dal difensore ceco necessita infatti di uno stop di due settimane, tale da pregiudicarne la presenza nelle ultime tre sfide di campionato con Napoli (domani), Atalanta e Inter. Vitik diventa invece un rebus per il cittì della nazionale ceca che a giugno partecipa ai Mondiali: un posto per lui sembra esserci ma i tempi sono stretti. Non sono pensieri di Italiano, che per la sfida di domani notte al Maradona non potrà contare nemmeno sugli infortunati Casale e Cambiaghi ma che in tutti e tre i reparti ha parecchie soluzioni a cui attingere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ultime: il ceco out due settimane. Ballottaggio Heggem-Helland in difesa, dubbi sugli esterni. Vitik, finita la sua difficile stagione

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