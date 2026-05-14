A Cannes 2026, Heidi Klum ha scelto un abito verde lime con paillettes, attirando l’attenzione come poche altre. A 52 anni, la modella ha fatto un’uscita dall’Hotel Martinez che ha catturato l’attenzione degli scatti dei fotografi presenti. La sua scelta di look ha suscitato commenti tra chi segue le passerelle e le manifestazioni di moda più importanti. In questa occasione, ha dimostrato di sapersi distinguere anche in un evento di grande richiamo come il festival cinematografico.

C’è chi attende il red carpet della sera ma a Cannes 2026 Heidi Klum riesce a trasformare l’uscita dall’Hotel Martinez in un momento di moda pura. Una passerella improvvisata durante il terzo giorno del festival, con la supermodella tedesca che si è limitata ad attraversare il marciapiede in ciottoli davanti all’albergo. Lo ha fatto con indosso un abito che nessun’altra avrebbe avuto il coraggio di sfoggiare. Qualcosa che su di lei ha contribuito a creare una delle immagini più virali di giornata. Abito lime. Un abito lungo a colonna in verde lime, totalmente ricoperto di micro-paillettes. Ecco la scelta di Heidi Klum, il cui capo ha catturato la luce con un effetto quasi liquido. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Heidi Klum a Cannes 2026 in verde lime e paillettes: a 52 anni il look che nessuna osa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Destigmatizzare il tabù della menopausa. Ci pensa la super modella tedesca Heidi Klum, che a 52 anni abbraccia un fisico più morbido

Heidi Klum, il corset dress di paillettes in pieno giorno a New YorkNon c’è volta in cui Heidi Klum esca di casa senza suscitare grande scalpore, ma questo oramai lo sappiamo bene: se con un red carpet all’orizzonte...

Temi più discussi: Cannes, i primi arrivi: Demi Moore in pantaloni e bomber leggero, Heidi Klum in jeans (e cane in braccio); Festival di Cannes 2026: Carla Bruni tu(t)a d'un pezzo e gli altri casual look delle star; Festival di Cannes 2026, pagelle look della prima serata: Demi Moore divina (8), scivolone di Heidi Klum (5); È iniziato il festival di Cannes.

Cannes, i primi arrivi: Demi Moore in pantaloni e bomber leggero, Heidi Klum in jeans (e cane in braccio) x.com

Heidi Klum e la figlia a Cannes 2024, look di trasparenze a confrontoHeidi Klum e la figlia Leni Olumi Klum a Cannes, due look a confronto nella lussuosa cornice dell’Hôtel du Cap-Eden-Roc a Cap d’Antibes per il Gala annuale di amfAR. La supermodella e la figlia avuta ... dilei.it

Heidi Klum is a real-life Disney princess in whimsical yellow dress at CannesHeidi Klum looked incredible in a yellow dress with floral accents by Lebanese designer Elie Saab for the 79th annual Cannes Film Festival – see pictures. yahoo.com