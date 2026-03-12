Heidi Klum è stata vista a New York indossare un abito corsetto ricoperto di paillettes durante il giorno. La modella e presentatrice è uscita di casa con un look appariscente, attirando l’attenzione dei presenti. La scena si è svolta nel centro della città, dove il suo outfit ha fatto discutere tra chi l’ha notata passare. La giornalista ha seguito il suo spostamento nel cuore della metropoli.

Non c’è volta in cui Heidi Klum esca di casa senza suscitare grande scalpore, ma questo oramai lo sappiamo bene: se con un red carpet all’orizzonte la sua presenza costituisce una vera e propria certezza in quanto a originalità, alla supermodella non servono affatto grandi occasioni per dare il meglio di sé. O del proprio guardaroba. Provocazione e sensualità sono il suo pane quotidiano, tanto che indossare un lungo abito costellato di paillettes da cima a fondo in pieno giorno, per lei, non è poi così improbabile. Ecco perché è proprio ciò che ha fatto a New York. Heidi Klum accende New York con un corset dress blu in paillettes: il look. È successo di nuovo: Heidi Klum è stata pizzicata per le strade della Grande Mela con un look che risulta impossibile da ignorare, e che si aggiunge solo alla lunga lista di casi similari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Heidi Klum, il corset dress di paillettes in pieno giorno a New York

