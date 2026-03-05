Heidi Klum, nota modella tedesca di 52 anni, ha recentemente chiarito di non essere incinta, ma di avere un aspetto più morbido rispetto al passato. La modella ha condiviso questa precisazione pubblicamente, spiegando che le sue nuove forme non sono legate a una gravidanza. La sua dichiarazione si aggiunge a un dibattito aperto sulla percezione della menopausa e dei cambiamenti fisici legati all’età.

Qualche chilo in più del solito? La super modella tedesca ci tiene a ribadire che è tutto nella norma e che la menopausa significa anche abbracciare un fisico più morbido La modella tedesca Heidi Klum lo ha detto chiaro e senza filtri: «Non sono incinta. Ho solo delle forme un po' più morbide. È la menopausa». Dopo le insistenti speculazioni sul suo fisico leggermente più curvy dopo gli ultimi red carpet, la 52enne Heidi Klum ha scelto di raccontare apertamente i cambiamenti naturali del corpo femminile in menopausa nella sua docuserie On & Off the Catwalk. Metabolismo più lento, grasso che si ridistribuisce, muscoli che chiedono più attenzione: per milioni di donne, la menopausa si traduce (anche) in un corpo meno snello.

© Iodonna.it - Destigmatizzare il tabù della menopausa. Ci pensa la super modella tedesca Heidi Klum, che a 52 anni abbraccia un fisico più morbido

