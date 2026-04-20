Caserta arrestato 19enne | hashish nascosto in una borraccia

Durante un controllo stradale a Caserta, i carabinieri hanno fermato un giovane di 19 anni. Durante l’operazione, è stato trovato hashish nascosto all’interno di una borraccia. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il ragazzo è stato arrestato. L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, senza ulteriori dettagli sui successivi sviluppi.

Un controllo stradale di routine condotto dai carabinieri della compagnia di Caserta ha portato, nella giornata di ieri, all’arresto di un diciannovenne sorpreso con una quantità significativa di stupefacenti. L’operazione, avvenuta in via Tescione, ha permesso di individuare circa 70 grammi di hashish nascosti in una borraccia sotto il sedile di una Fiat Punto, oltre a materiale per il confezionamento nel bagagliaio e ulteriori tracce di droga presso l’abitazione del giovane. Le dinamiche del controllo in via Tescione. L’intervento delle forze dell’ordine della sezione operativa è scattato durante un normale accertamento su un veicolo in movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta, arrestato 19enne: hashish nascosto in una borraccia Notizie correlate Hashish nascosto tra auto e casa, sigilli a 2 panetti. Arrestato 19enneUn’operazione di controllo del territorio condotta nel pomeriggio dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico ha portato all’arresto di un... Taranto: 500 grammi di hashish, 19enne arrestato per spaccio e una rete di distribuzione sospetta.Un diciannovenne è stato arrestato a Taranto dai Carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hashish giallo ad alto THC e crack: il tesoretto della droga nella Panda diretta a Valmontone; SAN GIORGIO A CREMANO - 47 bustine di hashish in una pochette, arrestato un 19enne; San Severino, controlli antidroga: nei guai un 19enne albanese, aveva 151 grammi di hashish. Scattano i domiciliari; San Giorgio, droga nascosta nella pochette: arrestato 19enne. CASERTA. Fermato per un controllo: in auto 70 grammi di hashish, arrestato 19enneCASERTA – Un normale controllo su strada si è trasformato in arresto ieri a Caserta, in via Tescione. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Caserta hanno fermato un ragazzo di 19 an ... casertace.net Fermato ad un controllo con la droga in auto: in manette 19enneI carabinieri insospettiti dalla puzza di hashish non appena il conducente ha aperto il finestrino. Stupefacente rinvenuto in macchina e a casa ... casertanews.it Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. - facebook.com facebook Chi sono i titolari della PEV, la piccola società di San Marcellino, un comune in provincia di Caserta, in affari con Cavazzana E che rapporti hanno con uomini di spicco della camorra e del clan dei Casalesi Questa sera a #Report dalle 20.30 su #Rai3 x.com