In cantina 190 chili di hashish ventenne arrestato

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato arrestato dopo che i militari hanno trovato in cantina 190 chili di hashish. Durante l’irruzione nell’abitazione, sono stati sequestrati anche una pistola con matricola abrasa e alcune munizioni. L’operazione si è svolta questa mattina, e il ragazzo ora si trova in custodia. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per verificare eventuali collegamenti e altri coinvolgimenti.

Quando i militari sono entrati nella sua abitazione, hanno trovato una pistola con matricola abrasa e munizioni. La sorpresa in cantina: 190 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. Dentro una valigetta, 36 colpi calibro 22, detenuti illegalmente. A finire in manette un ventenne. Il blitz è avvenuto giovedì mattina, quando i carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Crema, con i colleghi della Compagnia di Treviglio, si sono presentati alla porta di un trevigliese in cerca di una pistola e di stupefacenti. A quell’indirizzo i militari erano arrivati durante le indagini che avevano portato all’arresto per droga, l’11 dicembre, di un ventiduenne.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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