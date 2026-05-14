Hasa torna a Napoli ma non per rimanere | possibile esperienza in Serie A

Luis Hasa si appresta a tornare al Napoli dopo aver trascorso un periodo in prestito alla Carrarese. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui prossimi passaggi della sua carriera. La società non ha comunicato piani ufficiali e l’incertezza sul suo futuro rimane. La decisione finale riguarderà le prossime settimane e potrebbe coinvolgere eventuali trasferimenti o una permanenza in rosa. La situazione resta ancora in fase di valutazione.

Il Napoli valuterà il ragazzo durante l’estate prima di prendere una decisione definitiva. La società azzurra crede nel talento di Hasa, ma la forte concorrenza a centrocampo potrebbe spingere il club a considerare una nuova esperienza in prestito, magari ancora in Italia e possibilmente in Serie A. Alcune squadre della massima serie, infatti, avrebbero già mostrato interesse nei suoi confronti. Durante la stagione con la Carrarese, Hasa ha dimostrato di avere buone capacità di inserimento e una discreta visione di gioco. Numeri e prestazioni confermano il percorso di crescita del calciatore, che ora spera di convincere Antonio Conte a concedergli una possibilità nel nuovo Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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