Napoli in Serie B un altro gioiello azzurro | Luis Hasa

In Serie B, il Napoli ha scoperto un nuovo talento: Luis Hasa. La squadra azzurra sta già pensando alla prossima stagione, pianificando un cambiamento che coinvolge anche alcuni giovani promesse. La società sta lavorando per rafforzare la rosa e prepararsi alle sfide future, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e puntare a risultati importanti.

Il SSC Napoli guarda già al futuro e inizia a progettare una mini rivoluzione per la prossima stagione. L’idea della società è chiara: ringiovanire la rosa senza perdere competitività, inserendo gradualmente nuovi talenti accanto ai giocatori più esperti. Un percorso che è già iniziato durante il mercato di gennaio, quando il club ha deciso di investire su profili giovani e di prospettiva. Tra i primi segnali di questo nuovo corso ci sono stati gli arrivi di Alisson Santos e Giovane. Parallelamente, però, potrebbero esserci anche alcune uscite. Tra i nomi che potrebbero salutare c’è quello di David Neres. L’esterno brasiliano ha alternato buone prestazioni a diversi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Carrarese I giovani come riserva aurea. Hasa è l’under azzurro più utilizzatoCarrara, 29 gennaio 2026 – Nella Carrarese che sta uscendo fuori prepotentemente in questo campionato di Serie B sta avendo un’incidenza sempre più...

Alla scoperta di Luis Hasa: talento del Napoli che sta esplodendo in Serie BLuis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli, si sta mettendo in luce con la maglia della Carrarese in Serie B. Scopriamo meglio questo promettente calciatore. areanapoli.it

Serie B, Mantova-Carrarese finisce pari: in gol l'azzurro HasaNon solo il gol di Lorenzo Insigne: dalla Serie B arriva un’altra firma azzurra, quella di Luis Hasa, centrocampista di proprietà del Napoli e in prestito alla Carrarese. tuttonapoli.net

