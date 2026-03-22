Se il Napoli deve iniziare a ringiovanire la squadra, uno degli uomini da cui potrebbe ripartire il prossimo anno è Luis Hasa, classe 2004. Il centrocampista ex Juventus Next Gen, ha giocato la scorsa estate le amichevoli del ritiro a Dimaro, anche con buone prestazioni. Poi, per avere più minutaggio, è stato girato in prestito alla Carrarese in Serie B. In 24 partite finora, ha messo a segno 5 gol e fornito 3 assist (oggi uno contro il Bari) sta trascinando la squadra verso un posto ai play-off. Genoa, Udinese e Parma, secondo il giornalista Nicolò Schira, lo vorrebbero in prestito per la prossima stagione. Si dovrà capire se il Napoli e Antonio Conte vorranno tenere Hasa in rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hasa sta facendo molto bene in Serie B, potrebbe essere utile al Napoli per abbassare l’età media

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