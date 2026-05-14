Harden trascinano i Cavs | rimonta incredibile a Detroit per il 3-2

I Cavs hanno portato a termine una rimonta sorprendente a Detroit, vincendo la partita 3-2. Harden ha avuto un ruolo importante nel recupero, contribuendo a ridurre lo svantaggio di 9 punti in soli tre minuti. La partita è stata caratterizzata anche da altri giocatori che hanno dato il loro contributo nel momento decisivo. La rimonta ha visto i Cavs invertire il risultato nel finale, mantenendo alta l’attenzione sulla loro prestazione collettiva.

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? Domande chiave Come hanno fatto i Cavs a recuperare 9 punti in tre minuti?. Chi ha davvero deciso la partita oltre alla prestazione di Harden?. Perché la difesa di Detroit è crollata nel finale decisivo?. Quale decisione arbitrale ha scatenato la rabbia del coach dei Pistons?.? In Breve Cade Cunningham segna 39 punti e 9 assist per i Pistons di Detroit.. Mitchell e Mobley aggiungono rispettivamente 21 e 19 punti alla vittoria Cleveland.. Max Strus realizza 6 triple decisive per la rimonta dei Cavaliers.. Cleveland ottiene 38 tiri liberi contro i soli 20 concessi a Detroit.. James Harden ha trascinato i Cleveland Cavaliers a una vittoria fondamentale a Detroit per 117-113, permettendo alla squadra di portarsi sul 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Harden trascinano i Cavs: rimonta incredibile a Detroit per il 3-2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tyson e Harden trascinano i Cavs: Detroit ko. Edwards schiaccia MemphisDetroit cade a Cleveland, San Antonio demolisce Philadelphia, New York passa a Toronto. Leggi anche: Harden firma la rimonta di Cleveland a Detroit in gara-5: finale Est a un passo Temi più discussi: Playoff: James Harden leader (30 punti), rimonta Cleveland a Detroit (117-113) e 3-2 nella serie; Cunningham trascina Detroit, Cavs ko. Reaves non basta ai Lakers, i Thunder volano sul 2-0; NBA Playoff: I Cavs sbancano Detroit all'overtime (117-113)!; Harden batte i Pistons in volata e riapre la serie! OKC 3-0 in carrozza. PLAYOFF NBA – Harden trascina Cleveland! I Cavs espugnano Detroit all'overtime e ribaltano la serie sul 3-2 - basketinside.com/nba/recap-nba/… x.com Harden trascina i Cavs: vittoria su New York e aggancio in classificaJames Harden, giunto a Cleveland all’inizio di febbraio dai Clippers, ha inciso nella vittoria dei Cavaliers per 109?94 sui New York Knicks, ottenuta nella notte tra martedì e mercoledì. Il giocatore ... it.blastingnews.com Harden trascina Cleveland: i Cavaliers agganciano i KnicksCleveland ritrova slancio e aggancia i New York Knicks nella Eastern Conference. La vittoria dei Cavaliers per 109-94 sui Knicks porta la firma di James Harden, protagonista nella notte Nba che ha ... it.blastingnews.com