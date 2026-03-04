Tyson e Harden trascinano i Cavs | Detroit ko Edwards schiaccia Memphis

I Cavs vincono contro i Pistons grazie a Tyson e Harden, mentre Memphis perde contro i Timberwolves con Edwards protagonista e Fontecchio segna 12 punti. I Pistons infatti perdono a Cleveland, i Timberwolves si impongono con 41 punti di Ant e i Nets vengono battuti dai Heat. La partita tra i Cavaliers e i Pistons si conclude con la vittoria dei primi.

Detroit cade a Cleveland, San Antonio demolisce Philadelphia, New York passa a Toronto. Sono queste le partite che spiccano nella notte Nba, con lo scontro al vertice tra Cavaliers e Pistons che vede i padroni di casa prendersi la vittoria dopo una gara equilibrata. La miglior prestazione, invece, è quella di Anthony Edwards, che con 41 punti piega i Grizzlies e regala un'altra vittoria a Minnesota. Vincono anche i Lakers contro i Pelicans e OKC a Chicago nonostante l'assenza di Shai, mentre Fontecchio realizza 12 punti nel netto successo di Miami su Brooklyn. Non c’è stato il remake della super sfida tra Flagg e Knueppel, con il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cavs senza Mitchell: Tyson e Harden firmano la rivincita sui PistonsNella serata NBA, i Cleveland Cavaliers hanno imposto la loro resilienza espugnando Detroit con un 113-109, riscattando la sconfitta esterna...

Con Harden i Cavs sono da titolo? L'analisi della trade“Nella vita, non solo nel basket, quando le cose non funzionano ci sono modi per chiudere i rapporti senza doversi distruggere a vicenda.

Harden trascina i Cavs: vittoria su New York e aggancio in classifica

