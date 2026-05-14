Harden firma la rimonta di Cleveland a Detroit in gara-5 | finale Est a un passo
In gara-5 della serie dell'Est, i Cleveland Cavaliers hanno conquistato la vittoria in trasferta contro i Detroit Pistons dopo un supplementare. La squadra ha recuperato da un deficit di 9 punti con circa due minuti e mezzo rimasti nel tempo regolamentare. Harden ha contribuito alla rimonta, mentre James ha segnato 30 punti, permettendo ai Cavs di avanzare nella serie.
Cleveland fa l’impresa. Recupera da -9 a 2’37” dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila, avranno l’occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell’Est contro New York in gara-6, in programma dall’una di sabato, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. I Pistons recriminano per aver dilapidato un +15 nel primo tempo e non aver più fatto canestro nel finale del 4° quarto, ma pure per l’arbitraggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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