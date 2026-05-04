In una partita decisiva, la squadra di Cleveland ha vinto contro Toronto in gara-7, con il giocatore più alto che ha segnato 22 punti e preso 19 rimbalzi. Il primo tempo è stato difficile per entrambe le squadre, ma nella ripresa i padroni di casa hanno aumentato il ritmo e si sono portati avanti. Ora affronteranno la squadra di Detroit nelle semifinali della Eastern Conference.

Vince Cleveland, da copione. La partita, gara-7 di primo turno dei playoff Nba tra i Cavaliers, quarta testa di serie dell’Est, e i Raptors, la quinta, e la serie, chiusa sul 4-3. Però l’andamento della sfida, terminata 114-102, è stato tutto tranne che scontato con Jarrett Allen inatteso uomo partita, da 22 punti, record personale di post season, più 19 rimbalzi, e un primo tempo complicato per la squadra favorita: Toronto alla Rocket Arena ha avuto la doppia cifra di vantaggio. Però nei 48’ la maggior qualità dei Cavs emerge inesorabile, i canadesi sono troppo corti, falcidiati dagli infortuni, per controbattere. La curiosità: nella serie ha sempre vinto la squadra di casa, sette volte su sette.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allen dominante: Cleveland batte Toronto in gara-7 e ora sfida Detroit in semifinale Est

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