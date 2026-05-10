Harden riaccende Cleveland Detroit ko OKC vola con Mitchell i Lakers vanno sotto 3-0

Nella notte di basket, Harden ha portato Cleveland alla vittoria, mentre Detroit è stato sconfitto. Oklahoma City ha superato la squadra avversaria grazie ai 27 punti di Cunningham e alla decisione di Mitchell negli ultimi 90 secondi. I Lakers sono ora sotto di tre partite nella serie, dopo aver perso anche l’ultimo incontro. Gilgeous-Alexander ha contribuito con punti decisivi, mentre le partite continuano a riservare sorprese.

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