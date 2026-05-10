Harden riaccende Cleveland Detroit ko OKC vola con Mitchell i Lakers vanno sotto 3-0
Nella notte di basket, Harden ha portato Cleveland alla vittoria, mentre Detroit è stato sconfitto. Oklahoma City ha superato la squadra avversaria grazie ai 27 punti di Cunningham e alla decisione di Mitchell negli ultimi 90 secondi. I Lakers sono ora sotto di tre partite nella serie, dopo aver perso anche l’ultimo incontro. Gilgeous-Alexander ha contribuito con punti decisivi, mentre le partite continuano a riservare sorprese.
Con le giocate di Harden nel finale i Cavaliers tornano nella serie vincendo gara-3, i campioni in carica, invece, dominano anche a Los Angeles e adesso lunedì possono chiudere i conti nella serie. Il James Harden versione playoff sembrava destinato a subire anche una marea di critiche per le prestazioni altalenanti nella postseason, nel finale di gara-3 però l’ex Clippers fa capire di non essere pronto per le vacanze e con una serie di giocate da applausi regala ai Cavaliers un fondamentale successo casalingo. Mitchell mette a referto 35 punti e per buona parte del match fa la differenza, ma l’eroe del terzo match di una serie che si fa interessante diventa Harden.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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