Harden riaccende Cleveland Detroit ko OKC vola con Mitchell i Lakers vanno sotto 3-0

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di basket, Harden ha portato Cleveland alla vittoria, mentre Detroit è stato sconfitto. Oklahoma City ha superato la squadra avversaria grazie ai 27 punti di Cunningham e alla decisione di Mitchell negli ultimi 90 secondi. I Lakers sono ora sotto di tre partite nella serie, dopo aver perso anche l’ultimo incontro. Gilgeous-Alexander ha contribuito con punti decisivi, mentre le partite continuano a riservare sorprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con le giocate di Harden nel finale i Cavaliers tornano nella serie vincendo gara-3, i campioni in carica, invece, dominano anche a Los Angeles e adesso lunedì possono chiudere i conti nella serie.  Il James Harden versione playoff sembrava destinato a subire anche una marea di critiche per le prestazioni altalenanti nella postseason, nel finale di gara-3 però l’ex Clippers fa capire di non essere pronto per le vacanze e con una serie di giocate da applausi regala ai Cavaliers un fondamentale successo casalingo. Mitchell mette a referto 35 punti e per buona parte del match fa la differenza, ma l’eroe del terzo match di una serie che si fa interessante diventa Harden.🔗 Leggi su Gazzetta.it

harden riaccende cleveland detroit ko okc vola con mitchell i lakers vanno sotto 3 0
© Gazzetta.it - Harden riaccende Cleveland, Detroit ko. OKC vola con Mitchell, i Lakers vanno sotto 3-0
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

È il momento di Cleveland: Mitchell e Harden stendono i Knicks. Banchero beffa i Lakers nel finaleCleveland continua a fare sul serio: i Cavaliers dominano New York con Mitchell e Harden e si confermano una delle squadre più in forma della lega.

NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e ClevelandLe due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web