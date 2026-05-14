Hantavirus tutte le ragioni per cui non c’è motivo di avere paura

Su una nave da crociera con 151 persone a bordo, sono stati registrati tre decessi e cinque casi gravi di infezione da Andes Hantavirus, al termine del periodo massimo di incubazione di 42 giorni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno sottolineato come non ci siano motivi di allarme e che le autorità abbiano adottato le misure necessarie. La presenza del virus sulla nave ha portato a un’attenzione particolare sulla gestione dei casi e sulla prevenzione.

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