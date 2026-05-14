Hantavirus tutte le ragioni per cui non c’è motivo di avere paura
Su una nave da crociera con 151 persone a bordo, sono stati registrati tre decessi e cinque casi gravi di infezione da Andes Hantavirus, al termine del periodo massimo di incubazione di 42 giorni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno sottolineato come non ci siano motivi di allarme e che le autorità abbiano adottato le misure necessarie. La presenza del virus sulla nave ha portato a un’attenzione particolare sulla gestione dei casi e sulla prevenzione.
Nella nave da crociera MV Hondius che trasportava 151 persone di varie nazionalità, a fine periodo massimo d’incubazione, stimato in 42 giorni per l’infezione da Andes Hantavirus, si sono verificati 3 decessi e 5 casi gravi. Nessuna generazione successiva di nuovi casi. Quindi sembrerebbe capitolo chiuso. Se l’incubo della recente pandemia da Covid-19 non aleggiasse ancora nella nostra mente, l’ episodio di questo focolaio infettivo sarebbe stato mediaticamente derubricato in un dettaglio di cronaca, a parità di precauzioni preventive adottate. La risonanza invece è stata inevitabilmente molto ampia, costringendo le istituzioni nazionali e sovranazionali ad esporsi nella comunicazione pubblica con rassicurazioni variamente argomentate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
The Hanta Virus - A new Plandemic - A reading with Crystal Ball and Tarot
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