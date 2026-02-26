Un tour in tutta Italia si concentra sulle ragioni del No al Referendum Giustizia, con Marco Travaglio impegnato in incontri pubblici. Si tratta di un percorso che coinvolge diverse città, dove si analizzano i punti di vista e le argomentazioni contrarie alla riforma. L’obiettivo è offrire un momento di confronto diretto tra i cittadini e il giornalista, per approfondire le tematiche legate alla consultazione popolare.

Un tour in tutta Italia per approfondire e discutere le ragioni del No al Referendum Giustizia insieme a Marco Travaglio. Di seguito tutte le tappe in programma: Con Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana) e Alessandro Nencini (Presidente Comitato toscano "Giusto dire NO")

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, “Le ragioni del No”: tutte le tappe con Marco Travaglio

Verso il referendum sulla giustizia, ad Avellino confronto tra chi sostiene le ragioni del "Sì" e chi le ragioni del "No"L’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell'importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia, tour Movimento 5 Stelle in Toscana: “Tutte le ragioni per dire no”Referendum giustizia, Movimento 5 Stelle Toscana, presidente Irene Galletti, consigliera regionale, in tour con dieci incontri pubblici in tutta la...

Riforma della giustizia, Marco Travaglio spiega cosa non va

Referendum sulla riforma della magistratura: a Villa Recalcati le ragioni del Sì e del NoL’evento, che gode del patrocinio della Provincia di Varese, si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Marco Magrini, del sindaco di Varese Davide Galimberti e del Presidente ... varesenews.it

Referendum Giustizia: tutte le ragioni del Sì e del NoIl referendum sulla giustizia riporta al centro del dibattito pubblico temi cruciali come indipendenza della magistratura, responsabilità dei giudici e separazione delle funzioni. Ecco, in sintesi, le ... itacanotizie.it

