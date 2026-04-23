Un noto scrittore italiano ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua vita a sessant’anni, parlando del valore di avere accanto qualcuno con cui affrontare i momenti difficili. Ha anche espresso la preoccupazione di perdere lucidità nel tempo, anche se cerca di trovare spazi di felicità. Nel suo nuovo romanzo, narra di un adolescente che si confronta con un amore impossibile e un mostro da proteggere.

Alla fine del libro dice che Il custode è stato per lei un salvavita: da cosa l'ha salvata? «La scrittura per me è stata spesso un impegno gravoso, una lotta e una mancanza. Sono una persona che non riesce mai a impegnarsi completamente nelle cose che fa perché ho pochissima disciplina: sono sempre stato molto distratto nella mia vita. Anche a scuola, dove ero pessimo considerata la mia incapacità di seguire fino in fondo quello che mi succedeva intorno. A un certo punto, però, la scrittura ha iniziato a diventare un piacere perché mi ha permesso di trasformare i personaggi da statue a elementi concreti, dotati di una loro profondità». Ma? «Ma spesso i fatti della vita irrompono e ti trovi a fare i conti con le morti, con i dolori, con le malattie e con le infelicità degli altri.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niccolò Ammaniti: «Avere a 60 anni una persona con cui condividere i momenti complicati è bellissimo. Ho paura di non essere più lucido come prima, ma cerco di ritagliarmi degli spicchi di felicità»

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