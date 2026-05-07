Un esperto ha spiegato che al momento sono conosciute 38 specie di Hantavirus, di cui circa 24 possono causare malattie negli esseri umani. Recentemente, è stato segnalato un caso a bordo di una nave da crociera, dove un passeggero ha contratto un virus identificato come capace di trasmettersi tra persone attraverso il contatto ravvicinato e le vie respiratorie. Questa situazione ha suscitato confronti con altre emergenze virali, ma senza che ci siano collegamenti diretti con il COVID-19.

Sono almeno 38 le specie riconosciute di Hantavirus, di cui circa 24 patogene per l’uomo e una sola, quella identificata in alcuni passeggeri della nave da crociera MV Hondius, “capace di trasmettersi da uomo a uomo con contatto stretto per via respiratoria. Ebbene, si tratta di un episodio da non sottovalutare e da gestire con attenzione, ma l’Hantavirus non sarà il nuovo Covid ”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi, che sta lavorando insieme a Fabio Scarpa, Giancarlo Ceccarelli e Francesco Branda a un approfondimenti dedicato al rischio che l’ormai famoso virus Andes inizi a circolare nelle città, insieme ai topi selvatici che ne sono portatori.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus nuovo Covid? L’analisi dell’epidemiologo Ciccozzi

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